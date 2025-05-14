Moedas / AMX
AMX: America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each
20.50 USD 0.10 (0.49%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMX para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.41 e o mais alto foi 20.71.
Veja a dinâmica do par de moedas America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AMX Notícias
Faixa diária
20.41 20.71
Faixa anual
13.10 20.71
- Fechamento anterior
- 20.40
- Open
- 20.49
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Low
- 20.41
- High
- 20.71
- Volume
- 3.038 K
- Mudança diária
- 0.49%
- Mudança mensal
- 3.64%
- Mudança de 6 meses
- 44.26%
- Mudança anual
- 24.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh