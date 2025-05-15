Währungen / AMX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMX: America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each
20.43 USD 0.07 (0.34%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMX hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.35 bis zu einem Hoch von 20.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMX News
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- Amer Movil (AMX) Up 6.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Hedge funds shift bets to double down on Big Tech amid AI boom
- JPM shifts LatAm telco rating, upgrades América Móvil
- AT&T seeks over $2 billion for Mexico unit sale - Bloomberg
- America Movil restructures Chile business after Liberty Latin America buy-out
- América Móvil Stock: A Core Holding For LatAm Telecom And Tech Trends (NYSE:AMX)
- Iridium Falls 22% on Q2 Earnings Miss & Lowered View, Revenues Up Y/Y
- America Movil Q2 2025 slides: Postpaid growth drives 7.3% service revenue increase
- América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- América Móvil, S.A.B. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMX)
- America Movil Q2 Earnings Miss, Revenues Up Y/Y on Business Momentum
- America Movil ADR earnings missed by Mex$0.05, revenue topped estimates
- Mexican telecoms giant America Movil swings to profit in Q2
- Telecom Leader Millicom Retakes Buy Point As Profits Soar 115%
- CEO Tom Gardner: Pay Only for Advice "Aligned With You." Otherwise, Index.
- Mexican telecoms regulator fines Telcel $93 million for monopolistic practices
- America Movil Continues To Outperform The Market (NYSE:AMX)
- America Móvil outlook revised to stable as Fitch affirms A- rating
- Factbox-Spain’s Telefonica reshapes Latin America strategy after leadership change
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- The Street Expects America Movil To Report Massive Earnings Growth For This Quarter
- America Movil ADR Scores Relative Strength Rating Upgrade; Hits Key Benchmark
- AmÃ©rica MÃ³vil Files Annual Report on Form 20-F
Tagesspanne
20.35 20.56
Jahresspanne
13.10 20.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.50
- Eröffnung
- 20.44
- Bid
- 20.43
- Ask
- 20.73
- Tief
- 20.35
- Hoch
- 20.56
- Volumen
- 8.155 K
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- 3.29%
- 6-Monatsänderung
- 43.77%
- Jahresänderung
- 24.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K