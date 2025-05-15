KurseKategorien
AMX: America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each

20.43 USD 0.07 (0.34%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMX hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.35 bis zu einem Hoch von 20.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
20.35 20.56
Jahresspanne
13.10 20.71
Vorheriger Schlusskurs
20.50
Eröffnung
20.44
Bid
20.43
Ask
20.73
Tief
20.35
Hoch
20.56
Volumen
8.155 K
Tagesänderung
-0.34%
Monatsänderung
3.29%
6-Monatsänderung
43.77%
Jahresänderung
24.50%
