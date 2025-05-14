КотировкиРазделы
AMX
AMX: America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each

20.40 USD 0.05 (0.24%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMX за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.16, а максимальная — 20.52.

Следите за динамикой America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.16 20.52
Годовой диапазон
13.10 20.55
Предыдущее закрытие
20.45
Open
20.46
Bid
20.40
Ask
20.70
Low
20.16
High
20.52
Объем
2.276 K
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
3.13%
6-месячное изменение
43.56%
Годовое изменение
24.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.