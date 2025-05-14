Валюты / AMX
AMX: America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each
20.40 USD 0.05 (0.24%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMX за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.16, а максимальная — 20.52.
Следите за динамикой America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.16 20.52
Годовой диапазон
13.10 20.55
- Предыдущее закрытие
- 20.45
- Open
- 20.46
- Bid
- 20.40
- Ask
- 20.70
- Low
- 20.16
- High
- 20.52
- Объем
- 2.276 K
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 3.13%
- 6-месячное изменение
- 43.56%
- Годовое изменение
- 24.31%
