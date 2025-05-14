Divisas / AMX
AMX: America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each
20.50 USD 0.10 (0.49%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMX de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.41, mientras que el máximo ha alcanzado 20.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AMX News
- Amer Movil (AMX) Up 6.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Hedge funds shift bets to double down on Big Tech amid AI boom
- JPM shifts LatAm telco rating, upgrades América Móvil
- AT&T seeks over $2 billion for Mexico unit sale - Bloomberg
- America Movil restructures Chile business after Liberty Latin America buy-out
- América Móvil Stock: A Core Holding For LatAm Telecom And Tech Trends (NYSE:AMX)
- Iridium Falls 22% on Q2 Earnings Miss & Lowered View, Revenues Up Y/Y
- America Movil Q2 2025 slides: Postpaid growth drives 7.3% service revenue increase
- América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- América Móvil, S.A.B. de C.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMX)
- America Movil Q2 Earnings Miss, Revenues Up Y/Y on Business Momentum
- America Movil ADR earnings missed by Mex$0.05, revenue topped estimates
- Mexican telecoms giant America Movil swings to profit in Q2
- Telecom Leader Millicom Retakes Buy Point As Profits Soar 115%
- CEO Tom Gardner: Pay Only for Advice "Aligned With You." Otherwise, Index.
- Mexican telecoms regulator fines Telcel $93 million for monopolistic practices
- America Movil Continues To Outperform The Market (NYSE:AMX)
- America Móvil outlook revised to stable as Fitch affirms A- rating
- Factbox-Spain’s Telefonica reshapes Latin America strategy after leadership change
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- The Street Expects America Movil To Report Massive Earnings Growth For This Quarter
- America Movil ADR Scores Relative Strength Rating Upgrade; Hits Key Benchmark
- AmÃ©rica MÃ³vil Files Annual Report on Form 20-F
- Discovery’s Citrone says America Movil is his top stock name
Rango diario
20.41 20.71
Rango anual
13.10 20.71
- Cierres anteriores
- 20.40
- Open
- 20.49
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Low
- 20.41
- High
- 20.71
- Volumen
- 3.038 K
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- 3.64%
- Cambio a 6 meses
- 44.26%
- Cambio anual
- 24.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B