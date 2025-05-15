CotationsSections
Devises / AMX
Retour à Actions

AMX: America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each

20.13 USD 0.30 (1.47%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMX a changé de -1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.97 et à un maximum de 20.54.

Suivez la dynamique America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMX Nouvelles

Range quotidien
19.97 20.54
Range Annuel
13.10 20.71
Clôture Précédente
20.43
Ouverture
20.43
Bid
20.13
Ask
20.43
Plus Bas
19.97
Plus Haut
20.54
Volume
4.312 K
Changement quotidien
-1.47%
Changement Mensuel
1.77%
Changement à 6 Mois
41.66%
Changement Annuel
22.67%
20 septembre, samedi