AMX: America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each
20.13 USD 0.30 (1.47%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AMX a changé de -1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.97 et à un maximum de 20.54.
Suivez la dynamique America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AMX Nouvelles
Range quotidien
19.97 20.54
Range Annuel
13.10 20.71
- Clôture Précédente
- 20.43
- Ouverture
- 20.43
- Bid
- 20.13
- Ask
- 20.43
- Plus Bas
- 19.97
- Plus Haut
- 20.54
- Volume
- 4.312 K
- Changement quotidien
- -1.47%
- Changement Mensuel
- 1.77%
- Changement à 6 Mois
- 41.66%
- Changement Annuel
- 22.67%
20 septembre, samedi