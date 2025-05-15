Valute / AMX
AMX: America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each
20.13 USD 0.30 (1.47%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMX ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.97 e ad un massimo di 20.54.
Segui le dinamiche di America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.97 20.54
Intervallo Annuale
13.10 20.71
- Chiusura Precedente
- 20.43
- Apertura
- 20.43
- Bid
- 20.13
- Ask
- 20.43
- Minimo
- 19.97
- Massimo
- 20.54
- Volume
- 4.312 K
- Variazione giornaliera
- -1.47%
- Variazione Mensile
- 1.77%
- Variazione Semestrale
- 41.66%
- Variazione Annuale
- 22.67%
20 settembre, sabato