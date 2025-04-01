Moedas / AIM
AIM: AIM ImmunoTech Inc
2.5784 USD 0.0534 (2.11%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIM para hoje mudou para 2.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.5009 e o mais alto foi 2.6000.
Veja a dinâmica do par de moedas AIM ImmunoTech Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIM Notícias
- Israel's Cato Networks buys Aim Security, raises another $50 million
- Reform Takes Aim at Fund Managers in UK Pension Efficiency Drive
- Aimia Q2 2025 slides reveal improved operations, lower HoldCo cost guidance
- Lula Speaks With Xi After Modi, Putin Amid Standoff With Trump
- FibroGen (FGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- AIM ImmunoTech stock plunges after pricing $8 million public offering
- AIM ImmunoTech prices $8 million public offering at $4.00 per share
- AIM ImmunoTech Inc. (AIM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.5009 2.6000
Faixa anual
2.3500 20.3500
- Fechamento anterior
- 2.5250
- Open
- 2.5500
- Bid
- 2.5784
- Ask
- 2.5814
- Low
- 2.5009
- High
- 2.6000
- Volume
- 29
- Mudança diária
- 2.11%
- Mudança mensal
- 2.63%
- Mudança de 6 meses
- -69.67%
- Mudança anual
- -69.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh