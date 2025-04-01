CotationsSections
AIM: AIM ImmunoTech Inc

2.6500 USD 0.0500 (1.92%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AIM a changé de 1.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.5474 et à un maximum de 2.6500.

Suivez la dynamique AIM ImmunoTech Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
2.5474 2.6500
Range Annuel
2.3500 20.3500
Clôture Précédente
2.6000
Ouverture
2.5601
Bid
2.6500
Ask
2.6530
Plus Bas
2.5474
Plus Haut
2.6500
Volume
55
Changement quotidien
1.92%
Changement Mensuel
5.48%
Changement à 6 Mois
-68.82%
Changement Annuel
-68.82%
