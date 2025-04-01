Devises / AIM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AIM: AIM ImmunoTech Inc
2.6500 USD 0.0500 (1.92%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AIM a changé de 1.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.5474 et à un maximum de 2.6500.
Suivez la dynamique AIM ImmunoTech Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIM Nouvelles
- Israel's Cato Networks buys Aim Security, raises another $50 million
- Reform Takes Aim at Fund Managers in UK Pension Efficiency Drive
- Aimia Q2 2025 slides reveal improved operations, lower HoldCo cost guidance
- Lula Speaks With Xi After Modi, Putin Amid Standoff With Trump
- FibroGen (FGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- AIM ImmunoTech stock plunges after pricing $8 million public offering
- AIM ImmunoTech prices $8 million public offering at $4.00 per share
- AIM ImmunoTech Inc. (AIM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
2.5474 2.6500
Range Annuel
2.3500 20.3500
- Clôture Précédente
- 2.6000
- Ouverture
- 2.5601
- Bid
- 2.6500
- Ask
- 2.6530
- Plus Bas
- 2.5474
- Plus Haut
- 2.6500
- Volume
- 55
- Changement quotidien
- 1.92%
- Changement Mensuel
- 5.48%
- Changement à 6 Mois
- -68.82%
- Changement Annuel
- -68.82%
20 septembre, samedi