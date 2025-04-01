货币 / AIM
AIM: AIM ImmunoTech Inc
2.5694 USD 0.0694 (2.78%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AIM汇率已更改2.78%。当日，交易品种以低点2.4800和高点2.5694进行交易。
关注AIM ImmunoTech Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AIM新闻
- Israel's Cato Networks buys Aim Security, raises another $50 million
- Reform Takes Aim at Fund Managers in UK Pension Efficiency Drive
- Aimia Q2 2025 slides reveal improved operations, lower HoldCo cost guidance
- Lula Speaks With Xi After Modi, Putin Amid Standoff With Trump
- FibroGen (FGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- AIM ImmunoTech stock plunges after pricing $8 million public offering
- AIM ImmunoTech prices $8 million public offering at $4.00 per share
- AIM ImmunoTech Inc. (AIM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.4800 2.5694
年范围
2.3500 20.3500
- 前一天收盘价
- 2.5000
- 开盘价
- 2.5242
- 卖价
- 2.5694
- 买价
- 2.5724
- 最低价
- 2.4800
- 最高价
- 2.5694
- 交易量
- 11
- 日变化
- 2.78%
- 月变化
- 2.27%
- 6个月变化
- -69.77%
- 年变化
- -69.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值