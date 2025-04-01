Valute / AIM
AIM: AIM ImmunoTech Inc
2.6500 USD 0.0500 (1.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIM ha avuto una variazione del 1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.5474 e ad un massimo di 2.6500.
Segui le dinamiche di AIM ImmunoTech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AIM News
- Israel's Cato Networks buys Aim Security, raises another $50 million
- Reform Takes Aim at Fund Managers in UK Pension Efficiency Drive
- Aimia Q2 2025 slides reveal improved operations, lower HoldCo cost guidance
- Lula Speaks With Xi After Modi, Putin Amid Standoff With Trump
- FibroGen (FGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- AIM ImmunoTech stock plunges after pricing $8 million public offering
- AIM ImmunoTech prices $8 million public offering at $4.00 per share
- AIM ImmunoTech Inc. (AIM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.5474 2.6500
Intervallo Annuale
2.3500 20.3500
- Chiusura Precedente
- 2.6000
- Apertura
- 2.5601
- Bid
- 2.6500
- Ask
- 2.6530
- Minimo
- 2.5474
- Massimo
- 2.6500
- Volume
- 55
- Variazione giornaliera
- 1.92%
- Variazione Mensile
- 5.48%
- Variazione Semestrale
- -68.82%
- Variazione Annuale
- -68.82%
21 settembre, domenica