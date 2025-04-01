QuotazioniSezioni
AIM: AIM ImmunoTech Inc

2.6500 USD 0.0500 (1.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIM ha avuto una variazione del 1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.5474 e ad un massimo di 2.6500.

Segui le dinamiche di AIM ImmunoTech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.5474 2.6500
Intervallo Annuale
2.3500 20.3500
Chiusura Precedente
2.6000
Apertura
2.5601
Bid
2.6500
Ask
2.6530
Minimo
2.5474
Massimo
2.6500
Volume
55
Variazione giornaliera
1.92%
Variazione Mensile
5.48%
Variazione Semestrale
-68.82%
Variazione Annuale
-68.82%
