AIM: AIM ImmunoTech Inc
2.5250 USD 0.0250 (1.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AIM de hoy ha cambiado un 1.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.4800, mientras que el máximo ha alcanzado 2.5694.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AIM ImmunoTech Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AIM News
- Israel's Cato Networks buys Aim Security, raises another $50 million
- Reform Takes Aim at Fund Managers in UK Pension Efficiency Drive
- Aimia Q2 2025 slides reveal improved operations, lower HoldCo cost guidance
- Lula Speaks With Xi After Modi, Putin Amid Standoff With Trump
- FibroGen (FGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- AIM ImmunoTech stock plunges after pricing $8 million public offering
- AIM ImmunoTech prices $8 million public offering at $4.00 per share
- AIM ImmunoTech Inc. (AIM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.4800 2.5694
Rango anual
2.3500 20.3500
- Cierres anteriores
- 2.5000
- Open
- 2.5242
- Bid
- 2.5250
- Ask
- 2.5280
- Low
- 2.4800
- High
- 2.5694
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- 1.00%
- Cambio mensual
- 0.51%
- Cambio a 6 meses
- -70.29%
- Cambio anual
- -70.29%
