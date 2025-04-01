Währungen / AIM
AIM: AIM ImmunoTech Inc
2.6150 USD 0.0150 (0.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIM hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.5474 bis zu einem Hoch von 2.6202 gehandelt.
Verfolgen Sie die AIM ImmunoTech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.5474 2.6202
Jahresspanne
2.3500 20.3500
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.6000
- Eröffnung
- 2.5601
- Bid
- 2.6150
- Ask
- 2.6180
- Tief
- 2.5474
- Hoch
- 2.6202
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 0.58%
- Monatsänderung
- 4.09%
- 6-Monatsänderung
- -69.24%
- Jahresänderung
- -69.24%
