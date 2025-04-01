KurseKategorien
AIM: AIM ImmunoTech Inc

2.6150 USD 0.0150 (0.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIM hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.5474 bis zu einem Hoch von 2.6202 gehandelt.

Verfolgen Sie die AIM ImmunoTech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.5474 2.6202
Jahresspanne
2.3500 20.3500
Vorheriger Schlusskurs
2.6000
Eröffnung
2.5601
Bid
2.6150
Ask
2.6180
Tief
2.5474
Hoch
2.6202
Volumen
29
Tagesänderung
0.58%
Monatsänderung
4.09%
6-Monatsänderung
-69.24%
Jahresänderung
-69.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K