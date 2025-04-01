通貨 / AIM
AIM: AIM ImmunoTech Inc
2.6000 USD 0.0750 (2.97%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AIMの今日の為替レートは、2.97%変化しました。日中、通貨は1あたり2.5009の安値と2.6000の高値で取引されました。
AIM ImmunoTech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AIM News
- Israel's Cato Networks buys Aim Security, raises another $50 million
- Reform Takes Aim at Fund Managers in UK Pension Efficiency Drive
- Aimia Q2 2025 slides reveal improved operations, lower HoldCo cost guidance
- Lula Speaks With Xi After Modi, Putin Amid Standoff With Trump
- FibroGen (FGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- AIM ImmunoTech stock plunges after pricing $8 million public offering
- AIM ImmunoTech prices $8 million public offering at $4.00 per share
- AIM ImmunoTech Inc. (AIM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.5009 2.6000
1年のレンジ
2.3500 20.3500
- 以前の終値
- 2.5250
- 始値
- 2.5500
- 買値
- 2.6000
- 買値
- 2.6030
- 安値
- 2.5009
- 高値
- 2.6000
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- 2.97%
- 1ヶ月の変化
- 3.49%
- 6ヶ月の変化
- -69.41%
- 1年の変化
- -69.41%
