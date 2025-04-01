FiyatlarBölümler
AIM: AIM ImmunoTech Inc

2.6500 USD 0.0500 (1.92%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIM fiyatı bugün 1.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.5474 ve Yüksek fiyatı olarak 2.6500 aralığında işlem gördü.

AIM ImmunoTech Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.5474 2.6500
Yıllık aralık
2.3500 20.3500
Önceki kapanış
2.6000
Açılış
2.5601
Satış
2.6500
Alış
2.6530
Düşük
2.5474
Yüksek
2.6500
Hacim
55
Günlük değişim
1.92%
Aylık değişim
5.48%
6 aylık değişim
-68.82%
Yıllık değişim
-68.82%
21 Eylül, Pazar