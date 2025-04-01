Dövizler / AIM
AIM: AIM ImmunoTech Inc
2.6500 USD 0.0500 (1.92%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AIM fiyatı bugün 1.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.5474 ve Yüksek fiyatı olarak 2.6500 aralığında işlem gördü.
AIM ImmunoTech Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
2.5474 2.6500
Yıllık aralık
2.3500 20.3500
- Önceki kapanış
- 2.6000
- Açılış
- 2.5601
- Satış
- 2.6500
- Alış
- 2.6530
- Düşük
- 2.5474
- Yüksek
- 2.6500
- Hacim
- 55
- Günlük değişim
- 1.92%
- Aylık değişim
- 5.48%
- 6 aylık değişim
- -68.82%
- Yıllık değişim
- -68.82%
21 Eylül, Pazar