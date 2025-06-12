Moedas / AIHS
AIHS: Senmiao Technology Limited
2.46 USD 0.03 (1.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIHS para hoje mudou para -1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.40 e o mais alto foi 2.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Senmiao Technology Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AIHS Notícias
Faixa diária
2.40 2.54
Faixa anual
0.23 8.26
- Fechamento anterior
- 2.49
- Open
- 2.48
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
- Low
- 2.40
- High
- 2.54
- Volume
- 236
- Mudança diária
- -1.20%
- Mudança mensal
- 5.58%
- Mudança de 6 meses
- 179.55%
- Mudança anual
- 112.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh