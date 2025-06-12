Валюты / AIHS
AIHS: Senmiao Technology Limited
2.67 USD 0.52 (24.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIHS за сегодня изменился на 24.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.37, а максимальная — 3.08.
Следите за динамикой Senmiao Technology Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.37 3.08
Годовой диапазон
0.23 8.26
- Предыдущее закрытие
- 2.15
- Open
- 3.08
- Bid
- 2.67
- Ask
- 2.97
- Low
- 2.37
- High
- 3.08
- Объем
- 9.680 K
- Дневное изменение
- 24.19%
- Месячное изменение
- 14.59%
- 6-месячное изменение
- 203.41%
- Годовое изменение
- 130.17%
