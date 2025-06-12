通貨 / AIHS
AIHS: Senmiao Technology Limited
2.46 USD 0.03 (1.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AIHSの今日の為替レートは、-1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり2.40の安値と2.54の高値で取引されました。
Senmiao Technology Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AIHS News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.46%
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Senmiao Technology to implement 1-for-10 reverse stock split
- Senmiao Technology Stock (AIHS) Plummets 40% on Changsha Yipeng Agreement - TipRanks.com
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.79%
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Senmiao Technology Signs AI Deal To Leverage Historical Ride-Hailing Data - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- # Senmiao partners with Changsha Yipeng to develop AI ride-hailing system
- Senmiao Technology signs strategic cooperation agreement with Qinhong
1日のレンジ
2.40 2.54
1年のレンジ
0.23 8.26
- 以前の終値
- 2.49
- 始値
- 2.48
- 買値
- 2.46
- 買値
- 2.76
- 安値
- 2.40
- 高値
- 2.54
- 出来高
- 236
- 1日の変化
- -1.20%
- 1ヶ月の変化
- 5.58%
- 6ヶ月の変化
- 179.55%
- 1年の変化
- 112.07%
