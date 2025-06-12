货币 / AIHS
AIHS: Senmiao Technology Limited
2.49 USD 0.18 (6.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AIHS汇率已更改-6.74%。当日，交易品种以低点2.30和高点2.65进行交易。
关注Senmiao Technology Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AIHS新闻
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.46%
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Senmiao Technology to implement 1-for-10 reverse stock split
- Senmiao Technology Stock (AIHS) Plummets 40% on Changsha Yipeng Agreement - TipRanks.com
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.79%
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Senmiao Technology Signs AI Deal To Leverage Historical Ride-Hailing Data - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- # Senmiao partners with Changsha Yipeng to develop AI ride-hailing system
- Senmiao Technology signs strategic cooperation agreement with Qinhong
日范围
2.30 2.65
年范围
0.23 8.26
- 前一天收盘价
- 2.67
- 开盘价
- 2.37
- 卖价
- 2.49
- 买价
- 2.79
- 最低价
- 2.30
- 最高价
- 2.65
- 交易量
- 362
- 日变化
- -6.74%
- 月变化
- 6.87%
- 6个月变化
- 182.95%
- 年变化
- 114.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值