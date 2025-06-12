QuotazioniSezioni
AIHS: Senmiao Technology Limited

2.38 USD 0.08 (3.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIHS ha avuto una variazione del -3.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.38 e ad un massimo di 2.55.

Segui le dinamiche di Senmiao Technology Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.38 2.55
Intervallo Annuale
0.23 8.26
Chiusura Precedente
2.46
Apertura
2.54
Bid
2.38
Ask
2.68
Minimo
2.38
Massimo
2.55
Volume
203
Variazione giornaliera
-3.25%
Variazione Mensile
2.15%
Variazione Semestrale
170.45%
Variazione Annuale
105.17%
