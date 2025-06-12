Währungen / AIHS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AIHS: Senmiao Technology Limited
2.46 USD 0.03 (1.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIHS hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.40 bis zu einem Hoch von 2.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Senmiao Technology Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIHS News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.46%
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Senmiao Technology to implement 1-for-10 reverse stock split
- Senmiao Technology Stock (AIHS) Plummets 40% on Changsha Yipeng Agreement - TipRanks.com
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.79%
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Senmiao Technology Signs AI Deal To Leverage Historical Ride-Hailing Data - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- # Senmiao partners with Changsha Yipeng to develop AI ride-hailing system
- Senmiao Technology signs strategic cooperation agreement with Qinhong
Tagesspanne
2.40 2.54
Jahresspanne
0.23 8.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.49
- Eröffnung
- 2.48
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
- Tief
- 2.40
- Hoch
- 2.54
- Volumen
- 236
- Tagesänderung
- -1.20%
- Monatsänderung
- 5.58%
- 6-Monatsänderung
- 179.55%
- Jahresänderung
- 112.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K