AIHS: Senmiao Technology Limited
2.38 USD 0.08 (3.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AIHS a changé de -3.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.38 et à un maximum de 2.55.
Suivez la dynamique Senmiao Technology Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIHS Nouvelles
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.46%
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Senmiao Technology to implement 1-for-10 reverse stock split
- Senmiao Technology Stock (AIHS) Plummets 40% on Changsha Yipeng Agreement - TipRanks.com
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.79%
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Senmiao Technology Signs AI Deal To Leverage Historical Ride-Hailing Data - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- # Senmiao partners with Changsha Yipeng to develop AI ride-hailing system
- Senmiao Technology signs strategic cooperation agreement with Qinhong
Range quotidien
2.38 2.55
Range Annuel
0.23 8.26
- Clôture Précédente
- 2.46
- Ouverture
- 2.54
- Bid
- 2.38
- Ask
- 2.68
- Plus Bas
- 2.38
- Plus Haut
- 2.55
- Volume
- 203
- Changement quotidien
- -3.25%
- Changement Mensuel
- 2.15%
- Changement à 6 Mois
- 170.45%
- Changement Annuel
- 105.17%
20 septembre, samedi