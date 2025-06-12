Divisas / AIHS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AIHS: Senmiao Technology Limited
2.49 USD 0.18 (6.74%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AIHS de hoy ha cambiado un -6.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.30, mientras que el máximo ha alcanzado 2.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Senmiao Technology Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIHS News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.46%
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Senmiao Technology to implement 1-for-10 reverse stock split
- Senmiao Technology Stock (AIHS) Plummets 40% on Changsha Yipeng Agreement - TipRanks.com
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.79%
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Dow Tumbles Over 1%; Adobe Earnings Top Views - Adobe (NASDAQ:ADBE), Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- Senmiao Technology Signs AI Deal To Leverage Historical Ride-Hailing Data - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS)
- # Senmiao partners with Changsha Yipeng to develop AI ride-hailing system
- Senmiao Technology signs strategic cooperation agreement with Qinhong
Rango diario
2.30 2.65
Rango anual
0.23 8.26
- Cierres anteriores
- 2.67
- Open
- 2.37
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Low
- 2.30
- High
- 2.65
- Volumen
- 418
- Cambio diario
- -6.74%
- Cambio mensual
- 6.87%
- Cambio a 6 meses
- 182.95%
- Cambio anual
- 114.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B