AGQI: First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global
A taxa do AGQI para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.91 e o mais alto foi 15.93.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AGQI hoje?
Hoje First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global (AGQI) está avaliado em 15.93. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 15.92, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AGQI em tempo real.
As ações de First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global pagam dividendos?
Atualmente First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global está avaliado em 15.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.33% e USD. Monitore os movimentos de AGQI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AGQI?
Você pode comprar ações de First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global (AGQI) pelo preço atual 15.93. Ordens geralmente são executadas perto de 15.93 ou 16.23, enquanto 5 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AGQI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AGQI?
Investir em First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global envolve considerar a faixa anual 12.54 - 16.21 e o preço atual 15.93. Muitos comparam 2.31% e 13.87% antes de enviar ordens em 15.93 ou 16.23. Estude as mudanças diárias de preço de AGQI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Active Global Quality Income ETF?
O maior preço de First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) no último ano foi 16.21. As ações oscilaram bastante dentro de 12.54 - 16.21, e a comparação com 15.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Active Global Quality Income ETF?
O menor preço de First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) no ano foi 12.54. A comparação com o preço atual 15.93 e 12.54 - 16.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AGQI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AGQI?
No passado First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.92 e 9.33% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 15.92
- Open
- 15.93
- Bid
- 15.93
- Ask
- 16.23
- Low
- 15.91
- High
- 15.93
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- 2.31%
- Mudança de 6 meses
- 13.87%
- Mudança anual
- 9.33%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8