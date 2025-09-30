- Übersicht
AGQI: First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global
Der Wechselkurs von AGQI hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.91 bis zu einem Hoch von 15.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AGQI heute?
Die Aktie von First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global (AGQI) notiert heute bei 15.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.92 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von AGQI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AGQI Dividenden?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global wird derzeit mit 15.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AGQI zu verfolgen.
Wie kaufe ich AGQI-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global (AGQI) zum aktuellen Kurs von 15.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.93 oder 16.23 platziert, während 5 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AGQI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AGQI-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global müssen die jährliche Spanne 12.54 - 16.21 und der aktuelle Kurs 15.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.31% und 13.87%, bevor sie Orders zu 15.93 oder 16.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AGQI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Active Global Quality Income ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) im vergangenen Jahr lag bei 16.21. Innerhalb von 12.54 - 16.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Active Global Quality Income ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) im Laufe des Jahres betrug 12.54. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.93 und der Spanne 12.54 - 16.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AGQI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AGQI statt?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.92 und 9.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.92
- Eröffnung
- 15.93
- Bid
- 15.93
- Ask
- 16.23
- Tief
- 15.91
- Hoch
- 15.93
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 2.31%
- 6-Monatsänderung
- 13.87%
- Jahresänderung
- 9.33%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8