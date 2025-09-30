- 概要
AGQI: First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global
AGQIの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり15.91の安値と15.93の高値で取引されました。
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Globalダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AGQI株の現在の価格は？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Globalの株価は本日15.93です。0.06%内で取引され、前日の終値は15.92、取引量は5に達しました。AGQIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Globalの株は配当を出しますか？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Globalの現在の価格は15.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.33%やUSDにも注目します。AGQIの動きはライブチャートで確認できます。
AGQI株を買う方法は？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Globalの株は現在15.93で購入可能です。注文は通常15.93または16.23付近で行われ、5や0.00%が市場の動きを示します。AGQIの最新情報はライブチャートで確認できます。
AGQI株に投資する方法は？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Globalへの投資では、年間の値幅12.54 - 16.21と現在の15.93を考慮します。注文は多くの場合15.93や16.23で行われる前に、2.31%や13.87%と比較されます。AGQIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Active Global Quality Income ETFの株の最高値は？
First Trust Active Global Quality Income ETFの過去1年の最高値は16.21でした。12.54 - 16.21内で株価は大きく変動し、15.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Globalのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Active Global Quality Income ETFの株の最低値は？
First Trust Active Global Quality Income ETF(AGQI)の年間最安値は12.54でした。現在の15.93や12.54 - 16.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AGQIの動きはライブチャートで確認できます。
AGQIの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Globalは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.92、9.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 15.92
- 始値
- 15.93
- 買値
- 15.93
- 買値
- 16.23
- 安値
- 15.91
- 高値
- 15.93
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.06%
- 1ヶ月の変化
- 2.31%
- 6ヶ月の変化
- 13.87%
- 1年の変化
- 9.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8