AGQI: First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global
El tipo de cambio de AGQI de hoy ha cambiado un 0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.91, mientras que el máximo ha alcanzado 15.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AGQI hoy?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global (AGQI) se evalúa hoy en 15.93. El instrumento se negocia dentro de 0.06%; el cierre de ayer ha sido 15.92 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AGQI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global se evalúa actualmente en 15.93. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.33% y USD. Monitoree los movimientos de AGQI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AGQI?
Puede comprar acciones de First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global (AGQI) al precio actual de 15.93. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.93 o 16.23, mientras que 5 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AGQI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AGQI?
Invertir en First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global implica tener en cuenta el rango anual 12.54 - 16.21 y el precio actual 15.93. Muchos comparan 2.31% y 13.87% antes de colocar órdenes en 15.93 o 16.23. Estudie los cambios diarios de precios de AGQI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Active Global Quality Income ETF?
El precio más alto de First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) en el último año ha sido 16.21. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.54 - 16.21, una comparación con 15.92 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Active Global Quality Income ETF?
El precio más bajo de First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) para el año ha sido 12.54. La comparación con los actuales 15.93 y 12.54 - 16.21 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AGQI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AGQI?
En el pasado, First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.92 y 9.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 15.92
- Open
- 15.93
- Bid
- 15.93
- Ask
- 16.23
- Low
- 15.91
- High
- 15.93
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.06%
- Cambio mensual
- 2.31%
- Cambio a 6 meses
- 13.87%
- Cambio anual
- 9.33%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8