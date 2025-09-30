报价部分
AGQI: First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global

15.92 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AGQI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点15.91和高点15.93进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AGQI股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global股票今天的定价为15.92。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为15.92，交易量达到3。AGQI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global目前的价值为15.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.27%和USD。实时查看图表以跟踪AGQI走势。

如何购买AGQI股票？

您可以以15.92的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global股票。订单通常设置在15.92或16.22附近，而3和-0.06%显示市场活动。立即关注AGQI的实时图表更新。

如何投资AGQI股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global需要考虑年度范围12.54 - 16.21和当前价格15.92。许多人在以15.92或16.22下订单之前，会比较2.25%和。实时查看AGQI价格图表，了解每日变化。

First Trust Active Global Quality Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Active Global Quality Income ETF的最高价格是16.21。在12.54 - 16.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global的绩效。

First Trust Active Global Quality Income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Active Global Quality Income ETF（AGQI）的最低价格为12.54。将其与当前的15.92和12.54 - 16.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGQI股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.92和9.27%中可见。

日范围
15.91 15.93
年范围
12.54 16.21
前一天收盘价
15.92
开盘价
15.93
卖价
15.92
买价
16.22
最低价
15.91
最高价
15.93
交易量
3
日变化
0.00%
月变化
2.25%
6个月变化
13.80%
年变化
9.27%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8