- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AGQI: First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global
Курс AGQI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.91, а максимальная — 15.93.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGQI сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global (AGQI) сегодня оценивается на уровне 15.92. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 15.92, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGQI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global в настоящее время оценивается в 15.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.27% и USD. Отслеживайте движения AGQI на графике в реальном времени.
Как купить акции AGQI?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global (AGQI) по текущей цене 15.92. Ордера обычно размещаются около 15.92 или 16.22, тогда как 3 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGQI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGQI?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global предполагает учет годового диапазона 12.54 - 16.21 и текущей цены 15.92. Многие сравнивают 2.25% и 13.80% перед размещением ордеров на 15.92 или 16.22. Изучайте ежедневные изменения цены AGQI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Active Global Quality Income ETF?
Самая высокая цена First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) за последний год составила 16.21. Акции заметно колебались в пределах 12.54 - 16.21, сравнение с 15.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Active Global Quality Income ETF?
Самая низкая цена First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) за год составила 12.54. Сравнение с текущими 15.92 и 12.54 - 16.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGQI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGQI?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.92 и 9.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.92
- Open
- 15.93
- Bid
- 15.92
- Ask
- 16.22
- Low
- 15.91
- High
- 15.93
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- 13.80%
- Годовое изменение
- 9.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8