AGQI: First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global
Il tasso di cambio AGQI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.91 e ad un massimo di 15.93.
Segui le dinamiche di First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AGQI oggi?
Oggi le azioni First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global sono prezzate a 15.92. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 15.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AGQI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global pagano dividendi?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global è attualmente valutato a 15.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AGQI.
Come acquistare azioni AGQI?
Puoi acquistare azioni First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global al prezzo attuale di 15.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.92 o 16.22, mentre 3 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AGQI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AGQI?
Investire in First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global implica considerare l'intervallo annuale 12.54 - 16.21 e il prezzo attuale 15.92. Molti confrontano 2.25% e 13.80% prima di effettuare ordini su 15.92 o 16.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AGQI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Active Global Quality Income ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Active Global Quality Income ETF nell'ultimo anno è stato 16.21. All'interno di 12.54 - 16.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Active Global Quality Income ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) nel corso dell'anno è stato 12.54. Confrontandolo con gli attuali 15.92 e 12.54 - 16.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AGQI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AGQI?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.92 e 9.27%.
- Chiusura Precedente
- 15.92
- Apertura
- 15.93
- Bid
- 15.92
- Ask
- 16.22
- Minimo
- 15.91
- Massimo
- 15.93
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 2.25%
- Variazione Semestrale
- 13.80%
- Variazione Annuale
- 9.27%
