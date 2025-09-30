QuotazioniSezioni
AGQI: First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global

15.92 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AGQI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.91 e ad un massimo di 15.93.

Segui le dinamiche di First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AGQI oggi?

Oggi le azioni First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global sono prezzate a 15.92. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 15.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AGQI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global pagano dividendi?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global è attualmente valutato a 15.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AGQI.

Come acquistare azioni AGQI?

Puoi acquistare azioni First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global al prezzo attuale di 15.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.92 o 16.22, mentre 3 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AGQI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AGQI?

Investire in First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global implica considerare l'intervallo annuale 12.54 - 16.21 e il prezzo attuale 15.92. Molti confrontano 2.25% e 13.80% prima di effettuare ordini su 15.92 o 16.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AGQI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Active Global Quality Income ETF?

Il prezzo massimo di First Trust Active Global Quality Income ETF nell'ultimo anno è stato 16.21. All'interno di 12.54 - 16.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Active Global Quality Income ETF?

Il prezzo più basso di First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) nel corso dell'anno è stato 12.54. Confrontandolo con gli attuali 15.92 e 12.54 - 16.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AGQI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AGQI?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.92 e 9.27%.

Intervallo Giornaliero
15.91 15.93
Intervallo Annuale
12.54 16.21
Chiusura Precedente
15.92
Apertura
15.93
Bid
15.92
Ask
16.22
Minimo
15.91
Massimo
15.93
Volume
3
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
2.25%
Variazione Semestrale
13.80%
Variazione Annuale
9.27%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8