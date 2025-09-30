- Aperçu
AGQI: First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global
Le taux de change de AGQI a changé de 0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.91 et à un maximum de 15.96.
Suivez la dynamique First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AGQI aujourd'hui ?
L'action First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global est cotée à 15.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.38%, a clôturé hier à 15.86 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de AGQI présente ces mises à jour.
L'action First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global est actuellement valorisé à 15.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AGQI.
Comment acheter des actions AGQI ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global au cours actuel de 15.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.92 ou de 16.22, le 9 et le -0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AGQI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AGQI ?
Investir dans First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global implique de prendre en compte la fourchette annuelle 12.54 - 16.21 et le prix actuel 15.92. Beaucoup comparent 2.25% et 13.80% avant de passer des ordres à 15.92 ou 16.22. Consultez le graphique du cours de AGQI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Active Global Quality Income ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Active Global Quality Income ETF l'année dernière était 16.21. Au cours de 12.54 - 16.21, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.86 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Active Global Quality Income ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) sur l'année a été 12.54. Sa comparaison avec 15.92 et 12.54 - 16.21 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AGQI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AGQI a-t-elle été divisée ?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Active Global a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.86 et 9.27% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 15.86
- Ouverture
- 15.96
- Bid
- 15.92
- Ask
- 16.22
- Plus Bas
- 15.91
- Plus Haut
- 15.96
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 0.38%
- Changement Mensuel
- 2.25%
- Changement à 6 Mois
- 13.80%
- Changement Annuel
- 9.27%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8