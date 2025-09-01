Moedas / ADSK
ADSK: Autodesk Inc
319.28 USD 0.77 (0.24%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADSK para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 317.40 e o mais alto foi 322.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Autodesk Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
317.40 322.66
Faixa anual
232.67 329.09
- Fechamento anterior
- 318.51
- Open
- 319.56
- Bid
- 319.28
- Ask
- 319.58
- Low
- 317.40
- High
- 322.66
- Volume
- 1.910 K
- Mudança diária
- 0.24%
- Mudança mensal
- 2.00%
- Mudança de 6 meses
- 23.56%
- Mudança anual
- 16.10%
