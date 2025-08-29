Валюты / ADSK
ADSK: Autodesk Inc
318.51 USD 2.56 (0.80%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADSK за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 316.26, а максимальная — 321.02.
Следите за динамикой Autodesk Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ADSK
Дневной диапазон
316.26 321.02
Годовой диапазон
232.67 329.09
- Предыдущее закрытие
- 321.07
- Open
- 320.88
- Bid
- 318.51
- Ask
- 318.81
- Low
- 316.26
- High
- 321.02
- Объем
- 2.447 K
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 23.26%
- Годовое изменение
- 15.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.