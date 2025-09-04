Währungen / ADSK
ADSK: Autodesk Inc
323.04 USD 3.76 (1.18%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADSK hat sich für heute um 1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 319.82 bis zu einem Hoch von 326.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Autodesk Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADSK News
- KeyBanc bestätigt Autodesk mit "Overweight" und Kursziel von 365 US-Dollar
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Autodesk stock with $365 target
- Autodesk: Stifel bestätigt "Buy"-Rating nach Vorstellung von KI-Innovationen
- Autodesk stock maintains Buy rating at Stifel following annual conference
- Autodesk wird Design-Plattform der New England Patriots und der Kraft Group
- Autodesk partners with Kraft Group as Patriots’ design platform
- Autodesk-Aktie im Feiermodus: Kaum einer achtet auf dieses Millionen-Risiko!
- GTM or ADSK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Planet Labs beruft GE Vernova-Führungskraft Scott Reese in den Verwaltungsrat
- Planet Labs appoints GE Vernova executive Scott Reese to board
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Autodesk-Vorstand verkauft Aktienpaket für 7,2 Mio. US-Dollar
- Autodesk EVP Blum sells $7.2m in shares held by family trust
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Autodesk, Inc. (ADSK) Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Autodesk at Goldman Sachs Conference: AI and Strategic Growth
- If You Invested $1000 in Autodesk a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Autodesk stock reaches 52-week high at 326.62 USD
- AI’s Gold Rush: Tech Winners, Job Shake-Ups, and Powering the Boom
- Keene, Autodesk evp, sells $869,991 in ADSK stock
- Exclusive-Starboard built big stake in BILL Holdings, may run board fight
- Is INTU Stock a Buy, Hold or Sell After Its 12.8% Plunge in 3 Months?
Tagesspanne
319.82 326.71
Jahresspanne
232.67 329.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 319.28
- Eröffnung
- 321.88
- Bid
- 323.04
- Ask
- 323.34
- Tief
- 319.82
- Hoch
- 326.71
- Volumen
- 3.039 K
- Tagesänderung
- 1.18%
- Monatsänderung
- 3.20%
- 6-Monatsänderung
- 25.02%
- Jahresänderung
- 17.47%
