KurseKategorien
Währungen / ADSK
Zurück zum Aktien

ADSK: Autodesk Inc

323.04 USD 3.76 (1.18%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADSK hat sich für heute um 1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 319.82 bis zu einem Hoch von 326.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Autodesk Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADSK News

Tagesspanne
319.82 326.71
Jahresspanne
232.67 329.09
Vorheriger Schlusskurs
319.28
Eröffnung
321.88
Bid
323.04
Ask
323.34
Tief
319.82
Hoch
326.71
Volumen
3.039 K
Tagesänderung
1.18%
Monatsänderung
3.20%
6-Monatsänderung
25.02%
Jahresänderung
17.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K