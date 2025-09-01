QuotazioniSezioni
ADSK: Autodesk Inc

322.67 USD 0.37 (0.11%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADSK ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 320.85 e ad un massimo di 326.54.

Segui le dinamiche di Autodesk Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
320.85 326.54
Intervallo Annuale
232.67 329.09
Chiusura Precedente
323.04
Apertura
325.03
Bid
322.67
Ask
322.97
Minimo
320.85
Massimo
326.54
Volume
4.110 K
Variazione giornaliera
-0.11%
Variazione Mensile
3.08%
Variazione Semestrale
24.87%
Variazione Annuale
17.33%
20 settembre, sabato