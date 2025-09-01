CotationsSections
Devises / ADSK
ADSK: Autodesk Inc

322.67 USD 0.37 (0.11%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ADSK a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 320.85 et à un maximum de 326.54.

Suivez la dynamique Autodesk Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
320.85 326.54
Range Annuel
232.67 329.09
Clôture Précédente
323.04
Ouverture
325.03
Bid
322.67
Ask
322.97
Plus Bas
320.85
Plus Haut
326.54
Volume
4.110 K
Changement quotidien
-0.11%
Changement Mensuel
3.08%
Changement à 6 Mois
24.87%
Changement Annuel
17.33%
