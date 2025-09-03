CotizacionesSecciones
Divisas / ADSK
Volver a Acciones

ADSK: Autodesk Inc

319.28 USD 0.77 (0.24%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ADSK de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 317.40, mientras que el máximo ha alcanzado 322.66.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Autodesk Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADSK News

Rango diario
317.40 322.66
Rango anual
232.67 329.09
Cierres anteriores
318.51
Open
319.56
Bid
319.28
Ask
319.58
Low
317.40
High
322.66
Volumen
1.742 K
Cambio diario
0.24%
Cambio mensual
2.00%
Cambio a 6 meses
23.56%
Cambio anual
16.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B