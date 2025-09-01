FiyatlarBölümler
Dövizler / ADSK
Geri dön - Hisse senetleri

ADSK: Autodesk Inc

322.67 USD 0.37 (0.11%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ADSK fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 320.85 ve Yüksek fiyatı olarak 326.54 aralığında işlem gördü.

Autodesk Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADSK haberleri

Günlük aralık
320.85 326.54
Yıllık aralık
232.67 329.09
Önceki kapanış
323.04
Açılış
325.03
Satış
322.67
Alış
322.97
Düşük
320.85
Yüksek
326.54
Hacim
4.110 K
Günlük değişim
-0.11%
Aylık değişim
3.08%
6 aylık değişim
24.87%
Yıllık değişim
17.33%
21 Eylül, Pazar