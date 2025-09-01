Dövizler / ADSK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ADSK: Autodesk Inc
322.67 USD 0.37 (0.11%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ADSK fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 320.85 ve Yüksek fiyatı olarak 326.54 aralığında işlem gördü.
Autodesk Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADSK haberleri
- KeyBanc, Autodesk hissesi için Ağırlık Üstü notunu 365 dolar hedefiyle korudu
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Autodesk stock with $365 target
- Autodesk hissesi, yıllık konferans sonrası Stifel’de Alım notunu korudu
- Autodesk stock maintains Buy rating at Stifel following annual conference
- Autodesk, Patriots’in tasarım platformu olarak Kraft Group ile ortaklık kuruyor
- Autodesk partners with Kraft Group as Patriots’ design platform
- GTM or ADSK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Planet Labs appoints GE Vernova executive Scott Reese to board
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Autodesk EVP Blum sells $7.2m in shares held by family trust
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Autodesk, Inc. (ADSK) Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Autodesk at Goldman Sachs Conference: AI and Strategic Growth
- If You Invested $1000 in Autodesk a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Autodesk stock reaches 52-week high at 326.62 USD
- AI’s Gold Rush: Tech Winners, Job Shake-Ups, and Powering the Boom
- Keene, Autodesk evp, sells $869,991 in ADSK stock
- Exclusive-Starboard built big stake in BILL Holdings, may run board fight
- Is INTU Stock a Buy, Hold or Sell After Its 12.8% Plunge in 3 Months?
- Autodesk Stock Q2: Unstoppable In The Medium-Term (NASDAQ:ADSK)
- Company News for Sep 2, 2025
- Autodesk: New Growth Is Unstoppable (NASDAQ:ADSK)
Günlük aralık
320.85 326.54
Yıllık aralık
232.67 329.09
- Önceki kapanış
- 323.04
- Açılış
- 325.03
- Satış
- 322.67
- Alış
- 322.97
- Düşük
- 320.85
- Yüksek
- 326.54
- Hacim
- 4.110 K
- Günlük değişim
- -0.11%
- Aylık değişim
- 3.08%
- 6 aylık değişim
- 24.87%
- Yıllık değişim
- 17.33%
21 Eylül, Pazar