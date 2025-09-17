CotaçõesSeções
Moedas / EURHKD
Voltar para Moedas

EURHKD: Euro vs Hong Kong Dollar

9.16394 HKD 0.00099 (0.01%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: Hong Kong Dollar

A taxa do EURHKD para hoje mudou para -0.01%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 9.14991 HKD para 1 EUR e o máximo foi 9.16757 HKD.

Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs dólar de Hong Kong. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURHKD Notícias

Faixa diária
9.14991 9.16757
Faixa anual
7.92330 9.28604
Fechamento anterior
9.1649 3
Open
9.1641 5
Bid
9.1639 4
Ask
9.1642 4
Low
9.1499 1
High
9.1675 7
Volume
219
Mudança diária
-0.01%
Mudança mensal
0.57%
Mudança de 6 meses
8.89%
Mudança anual
5.88%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
Discurso de Lagarde, Presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Luis de Guindos, Vice-presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
09:45
EUR
Discurso de Schnabel , Membro da Comissão Executiva do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
EUR
Discurso de Nagel, Vice-presidente do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
16:30
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.