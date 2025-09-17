FiyatlarBölümler
EURHKD: Euro vs Hong Kong Dollar

9.12905 HKD 0.03588 (0.39%)
Sektör: Döviz Baz: Euro Kâr para birimi: Hong Kong Dollar

EURHKD döviz kuru bugün -0.39% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 EUR başına Düşük fiyatı olarak 9.11998 HKD ve Yüksek fiyatı olarak 9.17009 HKD aralığında işlem gördü.

Euro vs Hong Kong doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Euro fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.11998 9.17009
Yıllık aralık
7.92330 9.28604
Önceki kapanış
9.1649 3
Açılış
9.1641 5
Satış
9.1290 5
Alış
9.1293 5
Düşük
9.1199 8
Yüksek
9.1700 9
Hacim
77.657 K
Günlük değişim
-0.39%
Aylık değişim
0.18%
6 aylık değişim
8.47%
Yıllık değişim
5.48%
21 Eylül, Pazar