クォートセクション
通貨 / EURHKD
EURHKD: Euro vs Hong Kong Dollar

9.14198 HKD 0.02295 (0.25%)
セクター: 通貨 ベース: Euro 利益通貨: Hong Kong Dollar

EURHKDの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1EURあたり9.14047HKDの安値と9.17009HKDの高値で取引されました。

ユーロvs香港ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ユーロ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
9.14047 9.17009
1年のレンジ
7.92330 9.28604
以前の終値
9.1649 3
始値
9.1641 5
買値
9.1419 8
買値
9.1422 8
安値
9.1404 7
高値
9.1700 9
出来高
29.998 K
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
0.32%
6ヶ月の変化
8.62%
1年の変化
5.62%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
ECB Lagarde総裁スピーチ
実際
期待
09:30
EUR
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech
実際
期待
19:30
EUR
CFTC EUR投機筋ポジション
実際
期待
125.7 K