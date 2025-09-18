KurseKategorien
Währungen / EURHKD
Zurück zum Währungen

EURHKD: Euro vs Hong Kong Dollar

9.13512 HKD 0.02981 (0.33%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Hong Kong Dollar

Der Wechselkurs von EURHKD hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 9.11998 HKD und einem Hoch von 9.17009 HKD pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Honkong Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURHKD News

Tagesspanne
9.11998 9.17009
Jahresspanne
7.92330 9.28604
Vorheriger Schlusskurs
9.1649 3
Eröffnung
9.1641 5
Bid
9.1351 2
Ask
9.1354 2
Tief
9.1199 8
Hoch
9.1700 9
Volumen
74.763 K
Tagesänderung
-0.33%
Monatsänderung
0.25%
6-Monatsänderung
8.54%
Jahresänderung
5.55%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K