EURHKD: Euro vs Hong Kong Dollar

9.19836 HKD 0.01076 (0.12%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Hong Kong Dollar

今日EURHKD汇率已更改by 0.12%。当日，该货币每1EUR以低点9.18221 HKD和高点9.19909 HKD进行交易。

关注欧元vs港元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EURHKD新闻

日范围
9.18221 9.19909
年范围
7.92330 9.28604
前一天收盘价
9.1876 0
开盘价
9.1861 7
卖价
9.1983 6
买价
9.1986 6
最低价
9.1822 1
最高价
9.1990 9
交易量
1.586 K
日变化
0.12%
月变化
0.94%
6个月变化
9.29%
年变化
6.28%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
09:00
EUR
CPI 月率m/m
实际值
0.1%
预测值
0.2%
前值
0.2%
09:00
EUR
核心CPI年率 y/y
实际值
2.3%
预测值
2.3%
前值
2.3%
09:00
EUR
CPI 年率y/y
实际值
2.0%
预测值
2.1%
前值
2.1%
09:00
EUR
核心居民消费价格指数
实际值
122.82
预测值
前值
122.82
11:00
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
17:00
EUR
Bbk行长Nagel讲话
实际值
预测值
前值