货币 / EURHKD
EURHKD: Euro vs Hong Kong Dollar
9.19836 HKD 0.01076 (0.12%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Hong Kong Dollar
今日EURHKD汇率已更改by 0.12%。当日，该货币每1EUR以低点9.18221 HKD和高点9.19909 HKD进行交易。
关注欧元vs港元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EURHKD新闻
- EUR/USD holds firm above 1.1800 as strong US Retail Sales limits Dollar downside
- EUR is outperforming on ZEW surprise – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 16/09: Will We See 1.20 Soon? (Chart)
- ECB’s Scicluna: There is no cut already in a box and waiting to be unpacked
- EUR/USD eyes another test of 1.18 – Commerzbank
- EUR/USD: Clear break above 1.1790 might shift the focus to 1.1830 – UOB Group
- EUR: Living with French political instability – ING
- When is the German ZEW survey and how could it affect EUR/USD?
- EUR/USD Forex Signal Today 16/09: Bulls Threaten (Chart)
- EUR/USD extends gains as Fed easing hopes boost risk appetite
- ECB’s Kazaks: Reduction in rates is already very significant
- EUR/USD Forecast 16/09: Reaching Ceiling of Range (Video)
- ECB’s Villeroy: We "seriously" have to tackle France’s debt problem
- EUR/USD rises toward 1.1800 ahead of Eurozone, Germany data
- EUR/USD climbs as Fed cut bets weigh on US Dollar
- EUR/USD steady above 1.1700 despite France downgrade – BBH
- EUR extending post-ECB gains – Scotiabank
- ECB’s Schnabel: Interest rates are in good place
- Opinion: This ‘digital cash’ pays you enough interest to worry your bank
- EUR/USD Analysis 15/09: Performance Remain Cautious (Chart)
- EUR/USD: Likely to trade in a range of 1.1650/1.1790 – UOB Group
- EUR: French downgrade had been expected – ING
- ECB’s Kazimir: We must not change policy due to small deviations from inflation target
日范围
9.18221 9.19909
年范围
7.92330 9.28604
- 前一天收盘价
- 9.1876 0
- 开盘价
- 9.1861 7
- 卖价
- 9.1983 6
- 买价
- 9.1986 6
- 最低价
- 9.1822 1
- 最高价
- 9.1990 9
- 交易量
- 1.586 K
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.94%
- 6个月变化
- 9.29%
- 年变化
- 6.28%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
09:00
EUR
- 实际值
- 0.1%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.3%
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.3%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.0%
- 预测值
- 2.1%
- 前值
- 2.1%
09:00
EUR
- 实际值
- 122.82
- 预测值
- 前值
- 122.82
11:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值