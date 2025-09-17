시세섹션
통화 / EURHKD
통화로 돌아가기

EURHKD: Euro vs Hong Kong Dollar

9.12905 HKD 0.03588 (0.39%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: Hong Kong Dollar

EURHKD 환율이 당일 -0.39%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 EUR당 저가 9.11998 HKD와 고가 9.17009 HKD로 거래되었습니다

유로 vs 홍콩 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 유로 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURHKD News

일일 변동 비율
9.11998 9.17009
년간 변동
7.92330 9.28604
이전 종가
9.1649 3
시가
9.1641 5
Bid
9.1290 5
Ask
9.1293 5
저가
9.1199 8
고가
9.1700 9
볼륨
77.657 K
일일 변동
-0.39%
월 변동
0.18%
6개월 변동
8.47%
년간 변동율
5.48%
20 9월, 토요일