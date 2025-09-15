КотировкиРазделы
EURHKD: Euro vs Hong Kong Dollar

9.20340 HKD 0.02841 (0.31%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Hong Kong Dollar

Курс EURHKD за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.19969 HKD за 1 EUR, а максимальная — 9.23742 HKD.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Гонконгского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.19969 9.23742
Годовой диапазон
7.92330 9.28604
Предыдущее закрытие
9.2318 1
Open
9.2267 6
Bid
9.2034 0
Ask
9.2037 0
Low
9.1996 9
High
9.2374 2
Объем
31.983 K
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
9.35%
Годовое изменение
6.33%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.