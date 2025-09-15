Валюты / EURHKD
EURHKD: Euro vs Hong Kong Dollar
9.20340 HKD 0.02841 (0.31%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Hong Kong Dollar
Курс EURHKD за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.19969 HKD за 1 EUR, а максимальная — 9.23742 HKD.
Следите за динамикой валютной пары Евро против Гонконгского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.19969 9.23742
Годовой диапазон
7.92330 9.28604
- Предыдущее закрытие
- 9.2318 1
- Open
- 9.2267 6
- Bid
- 9.2034 0
- Ask
- 9.2037 0
- Low
- 9.1996 9
- High
- 9.2374 2
- Объем
- 31.983 K
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 9.35%
- Годовое изменение
- 6.33%
17 сентября, среда
07:30
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
09:00
EUR
- Акт.
- 0.1%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.3%
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.3%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.0%
- Прог.
- 2.1%
- Пред.
- 2.1%
09:00
EUR
- Акт.
- 122.82
- Прог.
- Пред.
- 122.82
11:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.