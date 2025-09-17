CotizacionesSecciones
EURHKD: Euro vs Hong Kong Dollar

9.20157 HKD 0.01397 (0.15%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Hong Kong Dollar

El tipo de cambio de EURHKD de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.15844 HKD por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 9.21497 HKD.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs dólar de Hong Kong. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
9.15844 9.21497
Rango anual
7.92330 9.28604
Cierres anteriores
9.1876 0
Open
9.1861 7
Bid
9.2015 7
Ask
9.2018 7
Low
9.1584 4
High
9.2149 7
Volumen
42.612 K
Cambio diario
0.15%
Cambio mensual
0.98%
Cambio a 6 meses
9.33%
Cambio anual
6.31%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.