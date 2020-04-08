Vital Structure MT5

Vital Structure MT5

Indicador de Estrutura de Mercado para: rotulagem de swings HH / HL / LH / LL, linhas de tendência automáticas e níveis-chave de suporte e resistência multi-timeframe (MTF).

Vital Structure é uma ferramenta de análise de gráficos para traders que utilizam price action, estrutura de mercado, linhas de tendência, suporte e resistência e análise multi-timeframe. Ela identifica pontos de swing confirmados, classifica a estrutura (HH/HL/LH/LL), desenha linhas de tendência baseadas na estrutura e plota níveis-chave de timeframes superiores para ajudar a visualizar a tendência e áreas importantes de reação do preço.

Funções principais

1) Estrutura de Mercado (HH / HL / LH / LL)

  • Detecta topos e fundos de swing usando uma janela de lookback configurável

  • Classifica os swings como Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low

  • Setas e rótulos de texto opcionais para os swings

  • Filtragem opcional baseada em ATR para reduzir swings menores em mercados voláteis

2) Linhas de Tendência Automáticas (baseadas na estrutura)

  • Constrói linhas de tendência a partir de pontos de swing recentes

  • Desenha uma linha de tendência de alta ou de baixa com base na estrutura detectada

  • Quando uma linha de tendência é rompida, a linha histórica pode ser mantida (estilo pontilhado) e uma nova linha pode ser buscada

3) Níveis-chave de Suporte e Resistência (MTF)

  • Varre timeframes superiores (em relação ao timeframe atual do gráfico)

  • Detecta níveis de swing significativos e plota níveis-chave de suporte/resistência

  • Opção de mesclar níveis em zonas (pips)

  • Limita o número máximo de níveis plotados para manter o gráfico limpo

Casos de uso típicos

  • Identificar condições de tendência usando sequências HH/HL e LH/LL

  • Usar linhas de tendência de estrutura para pullbacks, rompimentos e retestes

  • Usar níveis de timeframes superiores para contexto, alvos e áreas de invalidação

  • Combinar estrutura + linha de tendência + alinhamento de níveis-chave para uma análise multifator

Entradas (visão geral)

Estrutura de Mercado

  • Window (sensibilidade de swing)

  • ATR Multiplier (força do filtro de volatilidade)

  • Mostrar/Ocultar setas

  • Mostrar/Ocultar rótulos HH/HL/LH/LL

  • Cores e configurações de exibição

Linhas de tendência

  • Ativar/Desativar linhas de tendência por estrutura

  • Profundidade de varredura / lookback

  • Tolerância de toque (pips)

  • Filtro de inclinação mínima

  • Estilos de linha (ativa / histórico rompido)

Níveis-chave (S/R MTF)

  • Ativar/Desativar varredura MTF

  • Distância de mesclagem (pips)

  • Mínimo de toques / regras de força

  • Máximo de níveis a exibir

Notas e limitações

  • Os swings são confirmados após o Window selecionado. As barras mais recentes podem se atualizar até que um swing seja confirmado.

  • Este indicador é destinado à análise de gráficos e não executa operações.

  • Sem DLLs. Sem dependências externas.

