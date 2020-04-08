Vital Structure MT5

Indicador de Estrutura de Mercado para: rotulagem de swings HH / HL / LH / LL, linhas de tendência automáticas e níveis-chave de suporte e resistência multi-timeframe (MTF).

Vital Structure é uma ferramenta de análise de gráficos para traders que utilizam price action, estrutura de mercado, linhas de tendência, suporte e resistência e análise multi-timeframe. Ela identifica pontos de swing confirmados, classifica a estrutura (HH/HL/LH/LL), desenha linhas de tendência baseadas na estrutura e plota níveis-chave de timeframes superiores para ajudar a visualizar a tendência e áreas importantes de reação do preço.

Funções principais

1) Estrutura de Mercado (HH / HL / LH / LL)

Detecta topos e fundos de swing usando uma janela de lookback configurável

Classifica os swings como Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low

Setas e rótulos de texto opcionais para os swings

Filtragem opcional baseada em ATR para reduzir swings menores em mercados voláteis

2) Linhas de Tendência Automáticas (baseadas na estrutura)

Constrói linhas de tendência a partir de pontos de swing recentes

Desenha uma linha de tendência de alta ou de baixa com base na estrutura detectada

Quando uma linha de tendência é rompida, a linha histórica pode ser mantida (estilo pontilhado) e uma nova linha pode ser buscada

3) Níveis-chave de Suporte e Resistência (MTF)

Varre timeframes superiores (em relação ao timeframe atual do gráfico)

Detecta níveis de swing significativos e plota níveis-chave de suporte/resistência

Opção de mesclar níveis em zonas (pips)

Limita o número máximo de níveis plotados para manter o gráfico limpo

Casos de uso típicos

Identificar condições de tendência usando sequências HH/HL e LH/LL

Usar linhas de tendência de estrutura para pullbacks, rompimentos e retestes

Usar níveis de timeframes superiores para contexto, alvos e áreas de invalidação

Combinar estrutura + linha de tendência + alinhamento de níveis-chave para uma análise multifator

Entradas (visão geral)

Estrutura de Mercado

Window (sensibilidade de swing)

ATR Multiplier (força do filtro de volatilidade)

Mostrar/Ocultar setas

Mostrar/Ocultar rótulos HH/HL/LH/LL

Cores e configurações de exibição

Linhas de tendência

Ativar/Desativar linhas de tendência por estrutura

Profundidade de varredura / lookback

Tolerância de toque (pips)

Filtro de inclinação mínima

Estilos de linha (ativa / histórico rompido)

Níveis-chave (S/R MTF)

Ativar/Desativar varredura MTF

Distância de mesclagem (pips)

Mínimo de toques / regras de força

Máximo de níveis a exibir

Notas e limitações