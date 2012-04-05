Market Hours MT5
- Indicadores
- Frederick Langemark
- Versão: 1.5
- Atualizado: 20 dezembro 2025
Forex Vitals Market Hours (MT5) — Caixas de Faixa por Sessão + Painel de Sessões em Tempo Real (GRÁTIS)
O trading de Forex muda bastante dependendo do horário em que você opera. Este indicador deixa isso visível ao plotar diretamente no gráfico as caixas do intervalo Máxima/Mínima (High/Low) das 4 principais sessões — Sydney, Tóquio, Londres, Nova York — para que você veja instantaneamente onde o range de cada sessão se formou e como o preço se comportou durante as sobreposições.
O que você recebe
-
Caixas de faixa por sessão com cores diferentes (High/Low de cada sessão)
-
Opção de caixas preenchidas ou estilo limpo somente contorno
-
Marcadores verticais de abertura de sessão (ótimo para identificar mudanças de momentum na abertura)
-
Painel ao vivo no gráfico mostrando a sessão ativa atual (e sobreposições como Londres/Nova York)
-
Horários com ajuste de DST (horário de verão/inverno) (Londres / Nova York / Sydney)
-
Alinhamento inteligente com o horário do broker (calcula automaticamente o offset para que as sessões fiquem corretamente alinhadas)
Horários de sessão usados (hora local)
-
Londres: 08:00–17:00 (com DST)
-
Nova York: 08:00–17:00 (com DST)
-
Sydney: 07:00–16:00 (com DST)
-
Tóquio: 09:00–18:00
Timeframes
Desenvolvido para gráficos intradiários (M1–H1). (As caixas/linhas verticais das sessões são intencionalmente limitadas a timeframes intradiários para clareza e performance.)
Inputs (Parâmetros)
-
Draw_Session_Boxes — mostrar/ocultar as caixas High/Low das sessões
-
Fill_Session_Boxes — fundo preenchido (true) ou apenas contorno (false)
-
Box_Line_Width — espessura da borda
-
Show_Verticals — desenhar uma linha vertical na abertura de cada sessão
-
London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — personalizar as cores das sessões