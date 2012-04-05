Market Hours MT5

Forex Vitals Market Hours (MT5) — Caixas de Faixa por Sessão + Painel de Sessões em Tempo Real (GRÁTIS)

O trading de Forex muda bastante dependendo do horário em que você opera. Este indicador deixa isso visível ao plotar diretamente no gráfico as caixas do intervalo Máxima/Mínima (High/Low) das 4 principais sessões — Sydney, Tóquio, Londres, Nova York — para que você veja instantaneamente onde o range de cada sessão se formou e como o preço se comportou durante as sobreposições.

O que você recebe

  • Caixas de faixa por sessão com cores diferentes (High/Low de cada sessão)

  • Opção de caixas preenchidas ou estilo limpo somente contorno

  • Marcadores verticais de abertura de sessão (ótimo para identificar mudanças de momentum na abertura)

  • Painel ao vivo no gráfico mostrando a sessão ativa atual (e sobreposições como Londres/Nova York)

  • Horários com ajuste de DST (horário de verão/inverno) (Londres / Nova York / Sydney)

  • Alinhamento inteligente com o horário do broker (calcula automaticamente o offset para que as sessões fiquem corretamente alinhadas)

Horários de sessão usados (hora local)

  • Londres: 08:00–17:00 (com DST)

  • Nova York: 08:00–17:00 (com DST)

  • Sydney: 07:00–16:00 (com DST)

  • Tóquio: 09:00–18:00

Timeframes

Desenvolvido para gráficos intradiários (M1–H1). (As caixas/linhas verticais das sessões são intencionalmente limitadas a timeframes intradiários para clareza e performance.)

Inputs (Parâmetros)

  • Draw_Session_Boxes — mostrar/ocultar as caixas High/Low das sessões

  • Fill_Session_Boxes — fundo preenchido (true) ou apenas contorno (false)

  • Box_Line_Width — espessura da borda

  • Show_Verticals — desenhar uma linha vertical na abertura de cada sessão

  • London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — personalizar as cores das sessões

