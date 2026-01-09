Smart Accelerator MT4

Título do produto

Smart Accelerator (MT4) – parte da série SmartView

Descrição breve

Indicador Accelerator com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators.

Visão geral

A série SmartView oferece uma experiência de usuário única e distintiva para indicadores na plataforma MetaTrader através de funções inovadoras que tornam o gerenciamento de indicadores mais rápido e fácil. Cada indicador está equipado com um painel de controle inteligente no gráfico que exibe informações essenciais e fornece acesso rápido a todas as funções importantes.

Recursos únicos não disponíveis anteriormente

A série SmartView oferece recursos avançados que tornam o trabalho com indicadores mais fácil e rápido:

  • Abrir configurações com duplo clique: Em vez de procurar na lista de indicadores, clique duas vezes no nome do indicador no painel para abrir a janela de configurações diretamente.
  • Ocultar e mostrar indicadores: Oculte e mostre indicadores com um clique sem precisar excluí-los e adicioná-los novamente da lista de indicadores.
  • Exibir janela do indicador em tamanho completo: Nas subjanelas, você pode maximizar a janela do indicador para exibi-la em tamanho completo do gráfico e ocultar temporariamente outras janelas.
  • Recolher e expandir subjanelas: Recolha as subjanelas para reduzir sua altura e economizar espaço na tela, depois expanda-as novamente para tamanho completo quando necessário.
  • Reorganizar subjanelas: Mova as subjanelas para cima ou para baixo para reorganizá-las de acordo com suas preferências.

Entradas

Parâmetros padrão de Bollinger Bands (Período, Desvio, Preço aplicado) mais controles visuais avançados (cor, espessura acima do limite clássico da plataforma, estilo de linha) agrupados em uma aba principal clara.

Casos de uso

A série SmartView é adequada para traders que:

  • Trabalham com múltiplos indicadores simultaneamente e querem uma interface limpa e organizada
  • Precisam de acesso rápido às configurações de indicadores sem procurar em listas
  • Querem ocultar e mostrar indicadores rapidamente durante a análise sem excluí-los
  • Precisam de gerenciamento eficaz de subjanelas e sua reorganização
  • Querem monitorar rapidamente os valores dos indicadores durante testes de estratégias

Compatibilidade

Funciona na plataforma MetaTrader 4 (MT4) com todos os pares financeiros e ativos, e a maioria dos timeframes comuns. Projetado para fornecer uma experiência de usuário confortável e rápida em ambientes de negociação diários.

Observações

  • Recomendamos baixar o pacote gratuito de indicadores Smart disponível para uma experiência de negociação abrangente e suave de aqui.
  • Avaliar o produto e deixar suas impressões após o uso, para que seu feedback nos ajude a melhorar e criar novos recursos.
  • Se você gosta do estilo SmartView e tem uma ideia para um indicador personalizado ou precisa de desenvolvimento especializado para seus indicadores atuais, estamos aqui para discutir suas necessidades e transformar suas ideias em ferramentas práticas em seu ambiente de negociação.
Mais do autor
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) Descrição breve ZigZag bicolor para MT4 que resolve a limitação de cor única e fornece buffers para EA com valor e direção da perna atual em cada barra. Visão geral Renderiza o ZigZag clássico como duas pernas separadas e coloridas; valores por barra disponíveis para EAs/indicadores. Principais recursos Pernas de duas cores; buffers ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag Per Bar ; comportamento nativo; de
FREE
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Moving Averages (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Moving Averages com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartVie
FREE
Extra Time Scale Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilitários
Barra de tempo extra / Extra Time Scale Bar MT4 version é uma ferramenta projetada para aprimorar suas negociações, permitindo que você adicione uma barra de tempo personalizada aos seus gráficos. Com esta ferramenta, você não está mais limitado apenas ao horário do servidor – você pode configurar o gráfico para exibir qualquer fuso horário de sua escolha, como sua hora local, horário de Greenwich ou qualquer outro. Recursos da Barra de Tempo Extra: 1. Personalização de fuso horário: Escolha
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart ZigZag (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador ZigZag com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma expe
FREE
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Parabolic SAR (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Parabolic SAR com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView of
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Heiken Ashi (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Heiken Ashi com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferec
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Fractals (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Fractals com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma
FREE
Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Bollinger Bands (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Bollinger Bands com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartVie
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart RSI (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador RSI com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experiênci
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Stochastic (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Stochastic com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece
FREE
Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Ichimoku (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Ichimoku com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Bulls (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Bulls com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experi
FREE
Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Williams' %R (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Williams' %R com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView ofer
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart OsMA (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador OsMA com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experiên
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart MACD (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador MACD com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experiên
FREE
Smart Accumulation MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Accumulation (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Accumulation com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView ofer
FREE
Smart Alligator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Alligator (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Alligator com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece um
FREE
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Momentum (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Momentum com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma
FREE
Smart Awesome MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Awesome (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Awesome com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma ex
FREE
Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Bears (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Bears com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experi
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart CCI (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador CCI com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experiênci
FREE
Smart ATR MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart ATR (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador ATR com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experiênci
FREE
Smart ADX MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart ADX (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador ADX com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experiênci
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilitários
Barra de tempo extra / Extra Time Scale Bar é uma ferramenta projetada para aprimorar suas negociações, permitindo que você adicione uma barra de tempo personalizada aos seus gráficos. Com esta ferramenta, você não está mais limitado apenas ao horário do servidor – você pode configurar o gráfico para exibir qualquer fuso horário de sua escolha, como sua hora local, horário de Greenwich ou qualquer outro. Recursos da Barra de Tempo Extra: MT5 version 1. Personalização de fuso horário: Escolha
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Moving Average PRO (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Edição profissional avançada do Smart Moving Average com 12 tipos de médias móveis personalizadas, sistema de alertas inteligente, linha de tendência de duas cores e painel de controle SmartView integrado no gráfico. Combina poder profissional e alto desempenho com facilidade de uso e interface inteligente. Visão geral Smart Moving Average PRO é uma atualização abrangente da versão gratuita, fornecendo 8
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart ZigZag Pro (MT4) – parte da série SmartView Indicators Descrição breve A edição profissional do indicador ZigZag com painel de controle inteligente no gráfico, ferramentas analíticas avançadas, níveis dinâmicos de suporte/resistência, sinais de trading automáticos, reconhecimento de padrões, estatísticas de ondas e personalização abrangente para todos os elementos. A versão gratuita compartilha o recurso do painel SmartView com a versão Pro. Visão geral Smart ZigZag Pro é
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário