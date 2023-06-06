Erros, bugs, perguntas - página 57
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
1. Não voltou a funcionar. Movendo-se por Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab funciona, mas o foco de entrada permanece na janela do editor. Talvez haja algumas peculiaridades de reprodução?
2. O que deve Alt+A fazer? Se mover por edição e substituir, é feito por Shift+Tab, Tab.
Sim, o foco - na janela do editor permanece... O próprio cursor de texto NÃO é visível... Aparece quando se clica no separador com o nome do ficheiro...
clique, duplo clique, teclas de seta - sim, o carro move-se, mas o cursor TEXT não é visível... alternativamente, pode aparecer depois de uma ponta de ferramenta...
Alt+A - no diálogo Substituir - geralmente Substituir & Todos - substituir tudo pela tecla de atalho...
MT-294 construir, XP SP3
sim, o foco - na janela do editor permanece... O próprio cursor de texto NÃO é visível... Aparece quando se clica no separador com o nome do ficheiro...
clique, duplo clique, trabalho de seta - sim, o carro move-se, mas o próprio cursor TEXT não é visível... alternativamente, pode aparecer depois da ponta da ferramenta...
Alguma outra peculiaridade? Aparece em algum ficheiro no editor?
Não há rolagem quando se começa a digitar a partir do teclado? O cursor permanece invisível durante a introdução?
Existem outras peculiaridades? Aparece em algum ficheiro no editor?
Não há rolagem quando se começa a digitar a partir do teclado? O cursor permanece invisível durante a introdução?
Ao arrancar inicialmente a partir do terminal usando F4 - sem problemas.
Mudar de terminal para editor e voltar - por Alt+TAB... Acções normais em terminal - Tester-Settings-Start... Gráfico... voltar para o editor - Alt+TAB...
alguns ficheiros têm o cursor _some times_ (passa por ctrl+TAB)
rolagem - se a carruagem estiver no início do ficheiro e a área visível estiver no fim (o rato por cima da barra de deslocamento está esticado) - normal - ir para o início do ficheiro ao premir a tecla...
Cursor durante a entrada - não visível...
Em Click - mudanças de posição do carro - cursor não visível...
Em DoubleClick - selecção - quando se move a carruagem - a carruagem é desmarcada, o cursor - não visível...
A compilação de F7 também esconde o cursor.
E este ponto - se eu fechar qualquer outro (não MT... browser, por exemplo calculadora...) ForegroundWindow ou alt-tab a partir deles - o cursor está lá...
O padrão superior é em formato hexadecimal de MT4, o inferior é de MT5:
Pergunta: qual é este formato complicado no segundo, porquê? É possível devolver tudo como estava no MT4, sem os 00's em cada símbolo? Isto não é conveniente para mim, porque penso que metade da informação é simplesmente vazia e supérflua.
O MetaTrader 5 é totalmente unicode e suporta cordas em qualquer língua.
É por isso que as configurações são também unicode, para que textos multilingues possam ser guardados e lidos correctamente. Como o texto unicode é absolutamente padrão, não há problemas com ele. Abre em muitos programas, incluindo o bloco de notas.
O MetaTrader 5 é totalmente baseado em Unicode e suporta cordas em qualquer língua.
É por isso que as configurações também são unicode, para guardar e ler correctamente textos multilingues. Uma vez que o texto unicode é completamente padrão, não é problema. Abre em muitos programas, incluindo o bloco de notas.
O que é que o bloco de notas tem a ver com ele? Não preciso de olhar com os meus olhos, preciso de usar o analisador para analisar as cordas. E não estou a analisar com o bloco de notas, mas com o ActivePerl. Assim, antes de analisar, digamos, todos os valores2=\d+\d+ de determinado tipo de recipiente <objecto>...</objecto> de MT5-template, devo primeiro analisar todos, mesmo 0x00, depois fazer as substituições necessárias, devolver 0x00 e só depois disso alimentar MT5. Ou outro deslocamento: ao longo do ficheiro, devo analisar estes 0x00 para cada 0x00 caracteres que quero: v 0x00 a 0x00 l 0x00 u 0x00 e 0x00 2 0x00 = etc. (exemplo é simplista, na realidade v, a, l, u, e, = e outros caracteres também precisam de ser convertidos em hexadecimal). Outro caso é o MT4, onde não houve problemas, tudo parecia e era um formato de texto simples. Parsing hexadecimal é geralmente mau sem necessidade clara e inevitável, mas modelos legíveis por humanos, na minha opinião, não é o caso onde tal complexidade é necessária.
Se não se tentar contornar o problema com os métodos complicados acima mencionados, talvez haja uma maneira mais fácil.
Para os olhos, eu estava apenas a mencionar o bloco de notas.
Sim, terá de utilizar bibliotecas unicode para a análise.
Desenvolvedores, sobre a minha conta - Posso aumentar aAlavancagem na minha conta de demonstração de 100 para 500?
Preciso realmente de ter duas contas, uma com Leverage = 100, a outra com Leverage = 500.
Em 294 lançamento deparei-me com esta coisa interessante (não estava lá antes).
Ao iniciar o editor, a barra de navegação está agora a aparecer estranhamente (depois de mudar de separador, está bem) ....