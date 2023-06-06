Erros, bugs, perguntas - página 61

Novo comentário
 

Como é que negoceio com encomendas pendentes? Tentei desta forma:

      if(open<close)// цена растет
       {
       if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)!=ORDER_TYPE_SELL_STOP)
        {
         {
         mrequest.action = TRADE_ACTION_PENDING;                                         
         mrequest.price = (high+low)/2;            
         mrequest.sl = NormalizeDouble(mrequest.price + STP*_Point,_Digits); // Stop Loss
         mrequest.tp = NormalizeDouble(mrequest.price - TKP*_Point,_Digits); // Take Profit
         mrequest.symbol = _Symbol;                                          // символ
         mrequest.volume = Lot;                                              // количество лотов для торговли
         mrequest.magic = EA_Magic;                                          // Magic Number
         mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP;                               // ордер на продажу
         mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                          // тип исполнения ордера - все или ничего
         mrequest.deviation=5;                                               // проскальзывание от текущей цены
         OrderSend(mrequest,mresult);                                        // отсылаем ордер
         } 
        }
       }
Uma ordem é executada e depois, em cada ordem pendente, continuam a ser colocadas.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
AM2:

Como é que negoceio com encomendas pendentes? Experimentei-o desta forma:

Uma ordem é executada e, em seguida, em cada tique, as ordens pendentes continuam a ser colocadas.

Por favor, forneça todo o código.
[Excluído]  
AM2:

Como é que negoceio com encomendas pendentes? Experimentei-o desta forma:

Uma ordem é executada e depois, em cada ordem pendente, continuam a ser colocadas.

É necessário controlar a presença de ordens pendentes neste par, como (ou o quê)?
 

instalado WIN-7 64. descarregado e instalado MT5.

Separador de selecção de data desactivado.

 
Prival:

instalado WIN-7 64. descarregado e instalado MT5.

Separador de selecção de data desactivado.

Está seleccionado o modo personalizado?
[Excluído]  
Prival:

instalado WIN-7 64. descarregado e instalado MT5.

Separador de selecção de data desactivado.

Qual é o tipo de período lá? Normalmente só as datas de " Período personalizado" se tornam activas (tudo o resto conta automaticamente)...
 
Interesting:
Que tipo de período existe? Normalmente apenas "Período personalizado" torna as datas activas (tudo o resto é automático)...
Sim, acho que consegui. Obrigado. Tenho um período completo. Não posso fazer nada agora. Estou a descarregar a história há cerca de 20 minutos. Deixe-o descarregar, talvez seja mais rápido mais tarde...
[Excluído]  
alexvd:

Nem sempre. O exemplo principal é ENUM_TIMEFRAMES.

Não está prevista qualquer descrição de valores enuméricos na ajuda, mas tem sempre a oportunidade de descobrir o seu significado.

não tão... sou um programador... e pessoalmente posso puxar tudo... e o cursor invisível também... do exterior...

Mas o produto é para um comerciante... que não tem conhecimentos de programação, mas por vezes quer fazer algo...

Tem de obter toda a informação que puder...

 
alexvd:
Por favor, dê-me o código completo.
Arquivos anexados:
ema.mq5  6 kb
 
EQU:

não tão... sou um programador... e pessoalmente posso puxar tudo... e o cursor invisível também pode... do exterior...

mas é um produto para um comerciante... que não sabe nada de programação, mas por vezes quer fazer algo...

Tem de obter toda a informação que puder...

Não existem planos para afixar valores inteiros. Utilizar identificadores constantes, protegê-lo-á de possíveis erros.
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define)
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define)
  • www.mql5.com
Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define) - Документация по MQL5
1...545556575859606162636465666768...3184
Novo comentário